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        Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:54
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        Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Corendon Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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