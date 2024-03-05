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        Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi

        ,SÜPER Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:50
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        Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi
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        ,SÜPER Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bordo-mavili takım oyun üstünlüğünü elinde bulundurmasına rağmen sonuca gitmekte zorlandı ve Alanyaspor’a mağlup olmaktan kurtulamadı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in ikinci yarısına 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptıktan sonra art arda aldığı 3 galibiyet serisini dün Alanyaspor karşısındaki mağlubiyeti ile sona erdirdi. Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor galibiyetleri ile seri başlatan bordo-mavililer dün deplasmanda Akdeniz ekibine 3-1 mağlup olurken, 46 puan ve averajla 3'üncü sıradaki yerini korudu.

        Bordo-mavili takım konuk olduğu Alanyaspor karşısında etkili bir futbol ortaya koymasına rağmen sonuca gitmekte zorlandı ve mağlup olmaktan kurtulamadı. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig takımlarında en fazla isabetli pas yaptığı (492), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (39) ve şut çektiği (24) maçı Alanyaspor karşısında ortaya koydu. Trabzonspor’un 2016/17’den bu yana Süper Lig’de Başakşehir ile birlikte en fazla mağlup olduğu takım Alanyaspor oldu. Karadeniz ekibi Alanyaspor ile Süper Lig’de oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

        Trabzonspor geçtiğimiz sezon yine Alanya’da oynanan karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanya’da alınan mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazete manşetleri şöyle;

        Taka gazetesi: Alanya’da hüsran

        Kuzey Ekspres: Hadi bakalım, şapkalar öne!

        Karadeniz: Anlat hocam nasıl uyuduk?

        Sonnokta: Fırtına’ya Alanya freni

        Günebakış: Trabzon şokta

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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