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        Trabzon'da yapılan tatbikat ile öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi

        Trabzon'da, "Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:08
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        Trabzon'da yapılan tatbikat ile öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi
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        Trabzon'da, "Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depreme sınıflarda yakalanan öğrenci ve öğretmenler çök-kapan-tutun uygulamasını yaptı. Depremin ardından öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi.

        Bir sınıfta bulunan görme engelli öğrenci de öğretmeni nezaretinde okul dışına çıkarıldı. Senaryo gereği deprem anında okulun beşinci katında mahsur kalan personelin sedyeye bağlanarak halatlar yardımıyla indirilmesi de cansız mankenle gerçekleştirildi.

        Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna işaret ederek, başta öğrenciler olmak üzere toplumda afet ve deprem bilincini oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Depreme her an hazır olmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Deprem bilincini tüm topluma yaymalıyız. En son Kahramanmaraş depremlerinde gördük. Büyük afetlerle mücadele ancak tüm kurum ve kuruluşlarla tüm halkın katkılarıyla mümkün olabilecek bir durum. Allah ülkemizi deprem ve afetlerden korusun." dedi.

        AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı da bu tür eğitimleri okullarda yaygın şekilde yaptıklarını ifade ederek, "Çocuk yaşlarda bu refleksleri geliştirmek bizim için son derece önemli. Hakikaten çocuklarımız da gayet duyarlı, güzel tepkiler veriyor. İnşallah büyüdüklerinde toplumun tüm aşamasında afetleri önlemek amacıyla tedbirlerini alacaklar." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, afetler olmadan önce farkındalık düzeyini en üst seviyeye taşıyacak eğitimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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