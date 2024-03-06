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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Dünyanın en pahalısı Türkiye'de - iPhone 15 Pro’nun vergisi kendisini geçiyor - Teknoloji Haberleri

        iPhone 15 Pro’nun vergisi kendisini geçiyor

        Türkiye'de 58.499 TL'lik başlangıç fiyatı ile iPhone 15, dolar bazında dünyanın en pahalısı unvanını koruyor. Markanın en yüksek donaımlı olan iPhone 15 Pro modelinde ise, akıllı telefonun vergisi modelin vergisiz fiyatının üzerine çıkıyor. Vergiler dahil başlangıç fiyatı 1848 dolara yükselen modelin dünya çapında en yakın rakibi 1476 dolar ile Brezilya olurken, ABD fiyatı ise 799 dolar seviyesinde. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen yazdı…  

        Giriş: 06.03.2024 - 08:04 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:04
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        Dünyanın en pahalısı!
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        Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, Türkiye fiyatlarında yaptığı son zam ile gündeme oturdu. Türkiye’deki 58.499 TL’lik başlangıç fiyatı ve 107.999 TL’lik en yüksek fiyatı ile Apple iPhone 15 ailesi en pahalı telefonlar listesinde zirveyi zorlar konuma geldi.

        Model, Türkiye’deki fiyatı ile dünya çapında da dolar bazında en yüksek fiyata sahip.

        Dolar bazında dünyanın en pahalı iPhone'u uzun yıllar boyunca Brezilya'da satılıyorken iken geçtiğimiz yıl Türkiye fiyatları Brezilya'yı geride bıraktı. Yeni zam ile birlikte Türkiye'deki iPhone 15 fiyatı 1848 dolar oldu.

        Türkiye, 1848 dolarlık iPhone 15 fiyatı ile dünya genelinde en pahalıya satılan iPhone ülkesi oldu. Türkiye’yi 1476 dolar ile Brezilya, 1451 dolar ile Tanzanya, 1411 dolar ile Azerbaycan, 1404 dolar ile Cezayir takip ederken markanın merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünün fiyatı 799 dolar seviyesinde kaldı.

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        YARISI TELEFON FİYATI YARISI VERGİ

        Elbette dünyanın en pahalısı olmasında ABD’li teknoloji firması Apple’ın fiyatlandırma politikası kadar vergilendirme sisteminin de payı var.

        Türkiye’de cep telefonu satın alırken, ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı ve yüzde 12 oranında TRT Bandrolü alınıyor. ÖTV’siz fiyatı bin 500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3 bin TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3 bin TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunun üzerine yüzde 20’lik KDV ekleniyor.

        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
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        Hal böyle olunca başlangıç fiyatı 58 bin 499 TL olan bir ürünün 29 bin TL’sine yakını vergi olarak alınıyor. Vergi rakamı oransal olarak arttığı için telefonun fiyatı arttıkça vergi mikarı da yükseliyor. iPhone 15 modellerinde telefonun fiyatına denk gelen vergi miktarı en pahalı versiyon olan iPhone 15 Pro’larda ise modelin kendi fiyatının üzerine çıkıyor.

        DOLAR 34’Ü GEÇERSE FİYAT 2023 KASIMA DÖNER

        globalproductprices.com’un verilerine göre 2023 Kasım ayında iPhone 15 fiyatı 1710 dolar seviyesindeydi. Şu anda geldiği 1848 dolar seviyesi ise Apple’ın dolar kurunu 34,20 olarak öngördüğünü gösteriyor. Eğer dolar 34,20’ye yükselirse, Apple iPhone 15, dolar bazında Kasım 2023’teki fiyatına geri dönmüş olacak. Buna karşın dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye’de satılmaya devam edecek.

        DÜNYADA APPLE iPHONE 15 FİYAT SIRALAMASI

        Ülke Fiyat (Dolar)
        1. Türkiye 1848
        2. Brezilya 1476
        3. Tanzanya 1451
        4. Azerbaycan 1411
        5. Cezayir 1404
        6. Dominik 1375
        7. Kamerun 1354
        8. Gana 1333
        9. Fas 1289
        10.Paraguay 1275
        11.Peru 1272
        12. Ekvador 1249
        13. Kazakistan 1238
        14. Sırbistan 1213
        15. İsrail 1188
        16. Polonya 1180
        17. Kosta Rika 1174
        18. Bolivya 1165
        19. İsveç 1157
        20. Güney Afrika 1155
        21. Guatemala 1152
        22. Hırvatistan 1151
        23. Meksika 1150
        24. Özbekistan 1143
        25. Norveç 1135
        26. Zambiya 1130
        27. Ürdün 1127
        28. Slovenya 1110
        29. Macaristan 1097
        30. Letonya 1085
        31. Finlandiya 1074
        32. Portekiz 1074
        33. Yunanistan 1063
        34. İrlanda 1063
        35. İtalya 1063
        36. Litvanya 1063
        37. Lübnan 1057
        38. Belçika 1052
        39. Fransa 1052
        40. Hollanda 1052
        41. Endonezya 1048
        42. Bulgaristan 1043
        43. İspanya 1041
        44. Kolombiya 1040
        45 Avusturya 1031
        46 Kıbrıs Rum Kesimi 1031
        47. ​​​​Almanya 1031
        48. Slovakya 1031
        49. Çek Cumhuriyeti 1027
        50. Suudi Arabistan 1026
        51. Romanya 1026
        52. Bahreyn 1025
        53.Kenya 1024
        54. Lüksemburg 1020
        55. Filipinler 1018
        56. İngiltere 1014
        57.Uruguay 1010
        58. Yeni Zelanda 1005
        59. Şili 999
        60. Ukrayna 990
        61. Avustralya 976
        62. Hindistan 964
        63. Umman 964
        64. Kuveyt 959
        65. İsviçre 959
        66. Sri Lanka 954
        67. Güney Kore 950
        68. Malezya 931
        69. BAE 926
        70. Katar 901
        71. Hong Kong 882
        72. Makao 856
        73. Çin 833
        74. Kanada 832
        75. Porto Riko 830
        76. Japonya 829
        77. ABD 799
        78. Nijerya 793
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