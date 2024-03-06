iPhone 15 Pro’nun vergisi kendisini geçiyor
Türkiye'de 58.499 TL'lik başlangıç fiyatı ile iPhone 15, dolar bazında dünyanın en pahalısı unvanını koruyor. Markanın en yüksek donaımlı olan iPhone 15 Pro modelinde ise, akıllı telefonun vergisi modelin vergisiz fiyatının üzerine çıkıyor. Vergiler dahil başlangıç fiyatı 1848 dolara yükselen modelin dünya çapında en yakın rakibi 1476 dolar ile Brezilya olurken, ABD fiyatı ise 799 dolar seviyesinde. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen yazdı…
Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, Türkiye fiyatlarında yaptığı son zam ile gündeme oturdu. Türkiye’deki 58.499 TL’lik başlangıç fiyatı ve 107.999 TL’lik en yüksek fiyatı ile Apple iPhone 15 ailesi en pahalı telefonlar listesinde zirveyi zorlar konuma geldi.
Model, Türkiye’deki fiyatı ile dünya çapında da dolar bazında en yüksek fiyata sahip.
Dolar bazında dünyanın en pahalı iPhone'u uzun yıllar boyunca Brezilya'da satılıyorken iken geçtiğimiz yıl Türkiye fiyatları Brezilya'yı geride bıraktı. Yeni zam ile birlikte Türkiye'deki iPhone 15 fiyatı 1848 dolar oldu.
Türkiye, 1848 dolarlık iPhone 15 fiyatı ile dünya genelinde en pahalıya satılan iPhone ülkesi oldu. Türkiye’yi 1476 dolar ile Brezilya, 1451 dolar ile Tanzanya, 1411 dolar ile Azerbaycan, 1404 dolar ile Cezayir takip ederken markanın merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünün fiyatı 799 dolar seviyesinde kaldı.
YARISI TELEFON FİYATI YARISI VERGİ
Elbette dünyanın en pahalısı olmasında ABD’li teknoloji firması Apple’ın fiyatlandırma politikası kadar vergilendirme sisteminin de payı var.
Türkiye’de cep telefonu satın alırken, ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı ve yüzde 12 oranında TRT Bandrolü alınıyor. ÖTV’siz fiyatı bin 500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3 bin TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3 bin TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunun üzerine yüzde 20’lik KDV ekleniyor.
Hal böyle olunca başlangıç fiyatı 58 bin 499 TL olan bir ürünün 29 bin TL’sine yakını vergi olarak alınıyor. Vergi rakamı oransal olarak arttığı için telefonun fiyatı arttıkça vergi mikarı da yükseliyor. iPhone 15 modellerinde telefonun fiyatına denk gelen vergi miktarı en pahalı versiyon olan iPhone 15 Pro’larda ise modelin kendi fiyatının üzerine çıkıyor.
DOLAR 34’Ü GEÇERSE FİYAT 2023 KASIMA DÖNER
globalproductprices.com’un verilerine göre 2023 Kasım ayında iPhone 15 fiyatı 1710 dolar seviyesindeydi. Şu anda geldiği 1848 dolar seviyesi ise Apple’ın dolar kurunu 34,20 olarak öngördüğünü gösteriyor. Eğer dolar 34,20’ye yükselirse, Apple iPhone 15, dolar bazında Kasım 2023’teki fiyatına geri dönmüş olacak. Buna karşın dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye’de satılmaya devam edecek.