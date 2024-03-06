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        Ogün Samast duruşmaya, Trabzon Adliyesi'nden katıldı

        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:55
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        Ogün Samast duruşmaya, Trabzon Adliyesi'nden katıldı
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        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katıldı. Talebi üzerine ifadesi Akçaabat Adliyesi yerine Trabzon Adliyesi’nde alınan Samast’ın gelişi öncesinde adliyede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, siyah şapka ve gözlük taktığı görüldü.

        Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

        KIRMIZI DOSYA

        Bir önceki duruşmaya Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Ogün Samast, bugünkü duruşmaya Trabzon Adliyesi’nden katılmayı talep etti. Talebi kabul gören Samast, Trabzon 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS üzerinden İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılıp, ifade verdi. Mahkeme salonuna kırmızı bir dosyayla geldiği görülen Samast duruşma boyunca sık sık dönüp arkasına baktı. Basın mensupları tarafından görüntülenmek istenmeyen Samast, duruşma sonrasında güvenlik amirlerinden farklı bir kapıdan çıkmak için izin talep etti. Talebi kabul edilmeyen Samast, adliyenin ana kapısından dışarı çıktı. Adliye önünde basın mensuplarının "Bir şey söylemek ister misiniz ?" sorusuna karşılık “Hayır kolay gelsin” diyen Samast, aracına binerek Trabzon Adliyesi’nden uzaklaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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