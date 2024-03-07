Trabzon'da "dijital vakıf eserleri rotası" hazırlanacak

Trabzon'da, dijital vakıf eserleri rotası oluşturulması amacıyla çalışmalara başlandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen, envanter kitap oluşturulmasını da hedefleyen çalışma kapsamında teknik personele İnşaat Mühendisleri Odası Salonunda eğitim verildi.

Prof. Dr. Yakup Emre Çoruhlu ve Dr. Semih Yılmaz, proje koordinasyonunda ise iç mimar Muhittin İnce, üç gün sürecek eğitimlerde personele dijital vakıf eserleri rotası ve envanter oluşturma tekniklerini anlatacak.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, TR 90 Bölgesinde bulunan, UNESCO kültür mirası yedek listesindeki Sümela Manastırı ve bununla birlikte tüm dünya milletlerinin ilgisini çekebilecek 192 kültür varlığının dijital ve fiziki ortamda yer alacak envanteri ile vakıf eserleri rotasını oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Çalık, Trabzon'un turizmine kazandırılacak vakıf eserleri destinasyonu ile bölgeyi ziyaret etmesi hedeflenen üst gelir ve kültür gruplarının ülkeye ciddi katma değer sağlayacağını kaydetti.