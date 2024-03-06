Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı - En son haberler

        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı

        Kayseri'de 18 yaşındaki S.A., 16 yaşındaki Şaban Sarıbalık'ı tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 23:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA

        Henüz bilinmeyen nedenle Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        Sarıbalık olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu
        Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!