16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı

Kayseri de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

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Henüz bilinmeyen nedenle Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti.