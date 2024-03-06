Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya, eski Dünya Satranç Şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı

        Rusya, eski Dünya Satranç Şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı

        Rusya, eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov'u terörist listesine aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Kasparov’un ismi eklendi.

        Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu. 2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014’te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Kasparov, "Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi" çağrısında bulunmuştu. Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da "yabancı ajan" listesine alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!