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        Gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklık oldu! En sıcak şubat ayı!

        Dünya genelinde şubat ayı gelmiş geçmiş en sıcak ay oldu. Copernicus uydu izleme sisteminin yaptığı ölçümlerde ortalama sıcaklık 13,54 derece olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:58
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        Tarihi zirve! En sıcak şubat
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        Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay, dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen "en sıcak şubat" oldu.

        Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,54 santigrat derece ölçüldü.

        Bu ölçüm, şubat ayı için 1991-2020 yılları ortalamasının 0,81 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak şubat ayının da 0,12 derece üzerinde oldu.

        Böylelikle, son 9 ay şimdiye kadar kaydedilen en sıcak aylar olurken, son 12 aydaki (Mart 2023-Şubat 2024) küresel ortalama sıcaklık ise 1991-2020 ortalamasının 0,68 santigrat derece üzerine çıktı.

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        Avrupa'da bu yıl yaşanan kış, 1991-2020 ortalamasının 1,44 derece üzerinde seyrederek 2019-2020 kışından sonra kayıtlara geçen en sıcak ikinci kış olarak kayda geçti.

        Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, şubat ayının son aylarda kaydedilen rekor sıcaklıklar arasında yerini aldığını belirterek, küresel ısınma önlenemediği takdirde dünya genelinde rekor sıcaklıkların yaşanmaya devam edeceği uyarısı yaptı.

        DENİZ YÜZEYİ SICAKLIĞI "ALIŞILMADIK DERECEDE YÜKSEK SEVİYEYE" ULAŞTI

        Avrupa'da ise şubat ayında sıcaklıklar, 1991-2020 ortalamasının 3,30 santigrat derece üzerinde seyrederken, Orta ve Doğu Avrupa'da "ortalamanın çok üzerinde" sıcaklıklar yaşandı. 

        Kuzey Sibirya, Kuzey Amerika'nın orta ve kuzeybatısı, Güney Amerika'nın büyük bölümü, Afrika'nın tamamı ve Batı Avustralya'da da "ortalamanın üzerinde" sıcaklıklar kaydedildi.

        Dünya genelinde yüzey hava sıcaklığı kadar, deniz yüzeyi sıcaklıkları da "alışılmadık derecede yüksek seviyeye" ulaştı.

        Şubat ayında 21,06 santigrat derece ölçülen ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, şimdiye kadar herhangi bir ay için kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

        Ağustos 2023'te kayıtlara geçen bir önceki rekorda deniz yüzeyi sıcaklığı 20,98 derece ölçülmüştü.

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