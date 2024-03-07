Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek: Ziyaretin gündeminde neler var?

        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek: Ziyaretin gündeminde neler var?

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın daveti üzerine Washington'a giden Dışişleri Bakanı Fidan iki gün boyunca diplomatik temaslarda bulunacak. Bugün ABD Senato üyeleriyle toplantı yapması beklenen Bakan Fidan, yarın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın ABD'de diplomatik temaslarda bulunacak. Bakan Fidan'ın resmi ziyaret kapsamında bugün ABD Senato üyeleriyle toplantı yapması bekleniyor.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine Washington'a giden Bakan Fidan'ın ziyaretinde, bölgesel ve küresel meseleler gündemde olacak.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere dün Ankara'dan ayrıldı.

        Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.

        Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.

        REKLAM

        TÜRKİYE-ABD STRATEJİK MEKANİZMA TOPLANTISI

        Fidan'ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek.

        Fidan'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.

        Bakan Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde, FETÖ ve PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek.

        F-16 PROGRAMI

        Savunma sanayisi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da ziyaretin gündeminde yer alıyor.

        NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar gereği, müttefikler arasındaki savunma sanayisi kısıtlamalarının tüm ülkeler arasında kaldırılması gerektiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, NATO'nun güney sınırlarının güvenliği açısından bu hususun önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        #Antony Blinken
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Güney Afrika'dan İsrail aleyhine 'yeni karar' talebi
        Güney Afrika'dan İsrail aleyhine 'yeni karar' talebi
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Ankara'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek