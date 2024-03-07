Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek: Ziyaretin gündeminde neler var?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın ABD'de diplomatik temaslarda bulunacak. Bakan Fidan'ın resmi ziyaret kapsamında bugün ABD Senato üyeleriyle toplantı yapması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine Washington'a giden Bakan Fidan'ın ziyaretinde, bölgesel ve küresel meseleler gündemde olacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere dün Ankara'dan ayrıldı.

Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.