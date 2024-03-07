Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek: Ziyaretin gündeminde neler var?
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın daveti üzerine Washington'a giden Dışişleri Bakanı Fidan iki gün boyunca diplomatik temaslarda bulunacak. Bugün ABD Senato üyeleriyle toplantı yapması beklenen Bakan Fidan, yarın ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın ABD'de diplomatik temaslarda bulunacak. Bakan Fidan'ın resmi ziyaret kapsamında bugün ABD Senato üyeleriyle toplantı yapması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine Washington'a giden Bakan Fidan'ın ziyaretinde, bölgesel ve küresel meseleler gündemde olacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere dün Ankara'dan ayrıldı.
Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.
Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.
TÜRKİYE-ABD STRATEJİK MEKANİZMA TOPLANTISI
Fidan'ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek.
Fidan'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.
Bakan Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde, FETÖ ve PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek.
F-16 PROGRAMI
Savunma sanayisi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da ziyaretin gündeminde yer alıyor.
NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar gereği, müttefikler arasındaki savunma sanayisi kısıtlamalarının tüm ülkeler arasında kaldırılması gerektiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, NATO'nun güney sınırlarının güvenliği açısından bu hususun önem teşkil ettiğine dikkati çekti.
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