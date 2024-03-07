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        Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:54
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        Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Yalıncak Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Hasan Avcı (47), yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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