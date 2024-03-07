Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yalıncak Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Hasan Avcı (47), yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Avcı'nın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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