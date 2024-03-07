Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rondo ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Dün izinli olan futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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