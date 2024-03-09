Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı
Bartın'n tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma döneminde ait altın yüzük ve küpeler bulundu. Tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek kayıt altına alındı
Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.
Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı.
Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.
Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.