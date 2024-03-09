Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!

Bitlis'te olay, gece saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u (27) kaçırdı. Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi.

Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi. Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol’un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ YARALADI

Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip, dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.