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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor! - Son dakika Bitlis Mutki haberleri

        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!

        Bitlis'in Mutki ilçesinde, evli olan Cihan Oral, daha önce kaçırdığı 27 yaşındaki Ayşe İnceyol'un evini bastı. Oral, uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol ile 65 yaşındaki babası Musa ve 35 yaşındaki ağabeyi Neytullah İnceyol'u öldürdü. Saldırıda 54 yaşındaki anne Nermin İnceyol ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:32
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        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
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        Bitlis'te olay, gece saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi.

        EVLİ OLMASINA RAĞMEN GENÇ KADINI KAÇIRDI

        DHA'da yer alan habere göre Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u (27) kaçırdı. Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi.

        UZUN NAMLULU SİLAHLA BASKINA GİTTİ

        Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi. Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol’un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

        3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ YARALADI

        Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip, dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa ve ağabeyi Neytullah İnceyol’u öldürdü, annesi Nermin İnceyol’u ise ağır yaraladı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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