Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir: Vorkuta
Avrupa'nın en doğusunda bulunan ve Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki en büyük dördüncü şehir olan Rusya Federasyonu'na bağlı Vorkuta'daki kış şartları zorluyor. Bölgede yaşayanlar, sert tundra ikliminden korunmak için dairesel şekilde evlerde yaşıyor
Avrupa'nın en doğusunda bulunan ve Kuzey Kutup Daires'nin kuzeyindeki en büyük dördüncü şehir olan Rusya Federasyonu'na bağlı Vorkuta'da günlük yaşam zorlu kış koşulları altında devam ediyor.
Rusya'nın Vorkuta şehrinde, 1930'lu yılların başında Gulag mahkumları tarafından kurulan Rudnik'teki ilk yerleşim yerleri, AA tarafından görüntülendi.
Vorkuta'nın tarihi, 1930ların başlarına kadar uzanmasına rağmen, şehir resmi olarak 1943'te şehir statüsü kazandı.
Bu durum, şehrin genişlemesine neden olarak Rudnik'in Vorkuta'nın karşı tarafındaki, yani nehrin diğer yakasındaki Vorkuta'ya dahil edilmesine yol açtı.
1980'lerin sonlarına gelindiğinde Rudnik terk edilmeye başlandı ve 2000'lerin başlarında neredeyse tamamen boşaltıldı.
Bu süre zarfında, Rudnik'te yaşayanların çoğu Vorkuta'daki dairelere yerleşti.
Vorkuta'da dikkat çeken özelliklerden biri dairesel şekilde inşa edilen evler.
Bu mimari tarz, bölgenin sert tundra iklimine karşı bir önlem olarak uygulandı.
Dairesel binalar, rüzgarın etkisini azaltarak ısıyı korumaya yardımcı oluyor.
Vorkuta'da yaşayanlar, sert ve kutup iklimine sahip tundranın ortasında, bitkilerin düşük ışık koşullarında hayatta kalmasına yardımcı olmak için ultraviyole lambalarını tercih ederken, şehirde renkli pencereler de dikkat çekiyor.
Kent, yarı arktik iklime sahip olması nedeniyle yaz aylarında bile hava sıcaklıkları düşük seviyelerde ilerliyor.
Burada yaşayanlar, sert ve kutup iklimine sahip tundranın ortasında günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor.
Sovyetler Birliği döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta, SSCB'nin dağılmasından sonra nüfusunun azalmaya başlamasıyla madencilik alanında da sıkıntılı günler yaşıyor.
Madenlerin tekrar işletilmeye açılmasıyla şehir geliştirme çalışmaları devam ediyor.
İşte Vorkuta ve Rudnik bölgesinde günlük yaşam...