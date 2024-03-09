Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto'ya isim hakkı gelirleri konusunda itirazda bulundu. Lacivert-beyazlılar, isim hakkı gelirinin enflasyon artışı oranında artmadığını savunarak düzeltme olmaması halinde bahis programlarında isminin yer almamasını talep etti.
Kasımpaşa Kulübü'nden Spor Toto Teşkilatı'na isim hakkı gelirleri konusunda dikkat çeken bir itiraz geldi.
Lacivert-beyazlılar, 2013-2022 yılları arasında kulüplere ödenen isim hakkı bedelinin enflasyon karşısında artış göstermediğini belirtti. 2013-14 sezonunda 3.6 milyon TL isim hakkı alan Kasımpaşa, 2022'de enflasyon artışıyla 18.2 milyon TL olması gereken gelirin 4 milyon TL'de kaldığını açıkladı. Benzer durumun diğer kulüpler için de aynı olduğunu belirten lacivert-beyazlılar, bu konunun düzeltilmemesi halinde ise bahis oyunlarında Kasımpaşa'nın isminin gelecek sezondan itibaren kullanılmamasını talep edecek.