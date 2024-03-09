Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı

        Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto'ya isim hakkı gelirleri konusunda itirazda bulundu. Lacivert-beyazlılar, isim hakkı gelirinin enflasyon artışı oranında artmadığını savunarak düzeltme olmaması halinde bahis programlarında isminin yer almamasını talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa Kulübü'nden Spor Toto Teşkilatı'na isim hakkı gelirleri konusunda dikkat çeken bir itiraz geldi.

        Lacivert-beyazlılar, 2013-2022 yılları arasında kulüplere ödenen isim hakkı bedelinin enflasyon karşısında artış göstermediğini belirtti. 2013-14 sezonunda 3.6 milyon TL isim hakkı alan Kasımpaşa, 2022'de enflasyon artışıyla 18.2 milyon TL olması gereken gelirin 4 milyon TL'de kaldığını açıkladı. Benzer durumun diğer kulüpler için de aynı olduğunu belirten lacivert-beyazlılar, bu konunun düzeltilmemesi halinde ise bahis oyunlarında Kasımpaşa'nın isminin gelecek sezondan itibaren kullanılmamasını talep edecek.

        KASIMPAŞA'YI İSYAN ETTİREN O TABLO:

        2013 - 2022 ARASI İSİM HAKKI BEDELİ TL DEĞERLEMESİ
        Şampiyon Dokuzuncu Sonuncu
        Mevcut durum Enflasyon artışıyla olması gereken Mevcut durum Enflasyon artışıyla olması gereken Mevcut durum Enflasyon artışıyla olması gereken
        2022/2023 4 milyon TL 18 milyon 284 bin 800 TL 3 milyon 590 bin TL 16 milyon 410 bin 608 TL 2 milyon 920 bin TL 13 milyon 347 bin 904 TL
        2021/2022 4 milyon 50 bin TL 10 milyon 273 bin 215 TL 3 milyon 610 bin TL 9 milyon 157 bin 112 TL 350 bin TL 7 milyon 635 bin 155 TL
        2020/2021 4 milyon 220 bin TL 8 milyon 976 bin 466 TL 3 milyon 810 bin TL 8 milyon 104 bin 345 TL 3 milyon 300 bin TL 7 milyon 19 bin 512 TL
        2019/2020 3 milyon 560 bin TL 6 milyon 775 bin 131 TL 3 milyon 170 bin TL 6 milyon 32 bin 912 TL 2 milyon 950 bin TL 5 milyon 614 bin 224 TL
        2018/2019 3 milyon 560 bin TL 5 milyon 89 bin 906 TL 3 milyon 140 bin TL 5 milyon 195 bin 912 TL 2 milyon 860 bin TL 4 milyon 732 bin 582 TL
        2017/2018 3 milyon 630 bin TL 5 milyon 94 bin 774 TL 3 milyon 140 bin TL 4 milyon 421 bin 85 TL 2 milyon 590 bin TL 4 milyon 56 bin 170 TL
        2016/2017 3 milyon 690 bin TL 4 milyon 679 bin 242 TL 3 milyon 130 bin TL 3 milyon 969 bin 113 TL 2 milyon 820 bin TL 3 milyon 576 bin 6 TL
        2015/2016 3 milyon 590 bin TL 4 milyon 213 bin 266 TL 3 milyon 160 bin TL 4 milyon 13 bin 752 TL 1 milyon 960 bin TL 3 milyon 227 bin 432 TL
        2014/2015 3 milyon 680 bin TL 4 milyon 213 bin 266 TL 3 milyon 80 bin TL 3 milyon 373 bin 832 TL 2 milyon 860 bin TL 3 milyon 132 bin 844 TL
        2013/2014 3 milyon 630 bin TL 3 milyon 630 bin TL 3 milyon 150 bin TL 3 milyon 150 bin TL 2 milyon 890 bin TL 2 milyon 890 bin TL
        REKLAM

        SPOR TOTO GELİR DAĞILIMI TABLOSU:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro