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        Haberler Magazin Zeynep Bastık deprem korkusu için terapi alıyor - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık deprem korkusu için terapi alıyor

        Zeynep Bastık, Çanakkale'de meydana gelen 4.9'luk deprem sonrası büyük bir korku yaşamıştı. Deprem korkusu nedeniyle terapi aldığını söyleyen şarkıcı, "Hatay depreminden sonra bende ciddi bir travma oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:15
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zeynep Bastık ve oyuncu arkadaşı Ali Biçim, önceki gün Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, yürüyüşlerini yarıda keserek muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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        Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9’luk deprem sonrası büyük bir panik yaşayan şarkıcı, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından dile getirmişti.

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        Deprem korkusunu anlatan Bastık, "Depremi çok net hissettim, bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük bir korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonumu depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum ama ne olacağını bilemeyiz" diye konuştu.

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        Zeynep Bastık, "Kariyerinizde bir düşüş olursa bu sizi nasıl etkiler?" şeklindeki soruya, "Hayat bu. Her zaman hayat yukarı doğru ivmelenecek değil. Düşeriz, kalkarız, ineriz, çıkarız. Hayat böyle bir şey. Kariyerimde elimden geleni yapıyorum. Şirketimle çok güzel çalışıyorum. Dört senedir beraberiz" diye yanıt verdi.

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        Havalar güzel oldukça yürüyüşe çıkacağını söyleyen Bastık, “Bugün Ali ile bir kahvaltı yapıp yürüyelim dedik. Ali ile en son pandemi de maskelerle yürüyüşe çıkmıştık. İşten güçten çok vakit ayıramıyoruz. Yemek yemeyi çok seviyorum. Kilo almak gibi korkum yok, dengeliyorum" ifadelerini kullandı.

        #Zeynep Bastık
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