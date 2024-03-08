Bakan Kacır: Bizim kitabımızda rehavete kapılmak yok (3)

BAKANURALOĞLU, ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Bakan Uraloğlu, Memleketi Trabzon’da AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç’in proje tanıtım toplantısının ardından, 150 çalışanının 110’u kadınlardan oluşan Doğsan Tıbbi Malzeme Sanayisi’ni ziyaret etti. Burada çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Bakan Uraloğlu, kadın personellerle fotoğraf çektirip, karanfil hediye etti. Buradan Yomra ilçesine giderek, Kent Meydanı ve Kent Parkı Projesini yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, AK Parti Yomra Belediye başkan adayı Abdülkadir Özdemir’den proje hakkında bilgiler aldı. Ardından, bakanlar, milletvekilleri, il başkanları, kurucu başkan ve yöneticilerin bir araya geldiği basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan Bakan Uraloğlu son olarak, 2015 yılında Şah Fırat Operasyonu’nda Suriye’de şehit olan Halit Avcı’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.