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        Haberler Dünya Merakla bekleniyordu: Pentagon UFO raporunu açıkladı

        Pentagon UFO raporunu açıkladı

        Pentagon, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:45
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        Pentagon UFO raporunu açıkladı
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        Pentagon'un tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili raporunda, ABD hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yürüttüğü soruşturmalarda dünya dışı hiçbir kanıt bulunmadığı ve görülenlerin çoğunun yanlış tanımlanmış sıradan nesneler ve olgular olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

        Cuma günü yayınlanan rapor, Pentagon'un 2022 yılında yeni kurulan Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'nin (AARO) dünya dışı herhangi bir şeyin dünyaya geldiğine dair kanıt bulamadığını belirten duyurusunun devamı niteliğini taşıyor.

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        #ufo
        #ABD
        #dünya
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