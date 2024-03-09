Pentagon'un tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili raporunda, ABD hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana yürüttüğü soruşturmalarda dünya dışı hiçbir kanıt bulunmadığı ve görülenlerin çoğunun yanlış tanımlanmış sıradan nesneler ve olgular olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Cuma günü yayınlanan rapor, Pentagon'un 2022 yılında yeni kurulan Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'nin (AARO) dünya dışı herhangi bir şeyin dünyaya geldiğine dair kanıt bulamadığını belirten duyurusunun devamı niteliğini taşıyor.