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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesi Doktor Feray Balkan'a eski eşi kanlı pusu kurmuş - Adana son dakika haberleri

        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!

        Adana'da, 2 çocuğunun annesi, geçen yıl boşandığı Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 39 yaşındaki Uzman Dr. Feray Balkan'ı öldüren, aynı yaştaki astsubay Seçkin Ergü'nün, apartman girişinde pusu kurduğu ortaya çıktı. İşte cinayetin detayları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:19
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        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
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        Adana'da olay, dün saat 18.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı Doktor Feray Balkan (39), annesini ziyaret için Adana’ya geldi.

        ANNESİ VE ÇOCUKLARIYLA EVE DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre bir yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü’den (39) boşanan Feray Balkan, annesi Eda Balkan ve 2 çocuğuyla bir süre dışarıda gezdikten sonra eve döndü.

        ASANSÖRÜN ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ GÖRDÜ

        Annesinin apartmanına giren Feray Balkan, binanın asansörünün önündeki merdiven boşluğunda bekleyen eski eşini gördü.

        ANNESİ VE ÇOCUKLARINI ASANSÖRE BİNDİRDİ

        Feray Balkan, annesiyle 2 çocuğunu asansöre bindirdi. Bu sırada Ergü, beylik tabancasını çekip 2 çocuğunun annesine ateş etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Feray Balkan, yere yığıldı, astsubay Ergü kaçtı. Silah seslerini duyan apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Balkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI ESKİ KOCA YAKALANDI

        Cumhuriyet savcısı ile polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Feray Balkan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüpheli Ergü ise Çukurova Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından olay yerinin yakınında, cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

        "ESKİ EŞİ BURAYA GELDİĞİNİ ÖĞRENMİŞ"

        Anne Eda Balkan'ın evine gelen doktorun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Balkan’ın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde birlikte görev yaptığı arkadaşı EKG teknisyeni Sibel Şahin, "Anlaşmazlıklarından, şiddetli geçimsizlikten dolayı 1 yıl önce boşanmışlardı. Eski eşi takip etmiş, Feray'ın buraya geldiğini öğrenmiş.

        "AŞAĞIDA PUSU KURMUŞ"

        Annesinin evi burası. Aşağıda pusu kurmuş. Anne ve çocuklarını asansörle yukarı göndermiş. Onlar eve çıkmışlar. Feray'ı asansöre bineceği sırada katletmiş. Sonra kızı, Feray yukarı gelmeyince aşağı inmiş ve asansörün önünde annesini yerde yatarken görmüş. Ben bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Diğer mesai arkadaşları ise Feray’ın boşandıktan sonra çocuklarına baktığını, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını ancak ailevi meselelerini kimseyle paylaşmadığını anlattı. Adli tıp kurumunda otopsi yapılan Dr. Feray Balkan'ın cenazesi, yarın Adana'da toprağa verilecek. Gözaltındaki Seçkin Ergü'nün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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