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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı

        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı

        MOSSAD ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve tutuklanan Hamza Turhan Ayberk'in ifadesi ortaya çıktı. Ayberk, "Victoria" isimli MOSSAD ajanından talimat aldığını söyledi. Gizli haberleşme yöntemleri üzerinden bilgileri MOSSAD'a ilettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:44
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        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
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        MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanından Hamza Turhan Ayberk'in ifadeleri ortaya çıktı.

        MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; "Victoria" kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

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        Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

        MOSSAD casusu Ayberk'in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan "Andrea", "Robert" ve "Marc" kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

        DİĞERLERİ DE İTİRAF ETTİ

        Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

        Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

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