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        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ne göre 2 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:12
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        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın ilk 11'ne göre 2 değişikliğe gitti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede sakatlığı bulunan kaptan Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe'ye, forvette ise sürpriz biçimde Enis Destan'ın yerine Nicolas Pepe'ye ilk 11'de yer verdi.

        Avcı, santrforda Enis Destan'ın yanı sıra Umut Bozok'u da yedek kulübesinde oturttu.

        Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer almadı.

        - Pepe, 14 hafta sonra

        Trabzonspor'un sezon başladıktan sonra kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe, uzun bir süre sonra 11'de görev yaptı.

        En son bordo-mavili takımın ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada forma giyen daha sonra sakatlık ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı kalan Pepe, 14 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

        Ligin son olarak 13. haftasında forma giyen kaleci Muhammet Taha Tepe ise 15 hafta sonra Uğurcan'ın yokluğunda 11'de forma şansı buldu.

        Trabzonspor taraftarlara karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinin çok az taraftar yer alırken tribünler boş kaldı.

        - Edin Visca, kaptan

        Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır’ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Bakasetas ve Abdülkadir Ömür’ün takımdan ayrılmasından sonra ikinci kaptanlık konumuna yükselen Edin Visca ilk kez takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

        Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, maç öncesi kabulünün 103. yılı nedeniyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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