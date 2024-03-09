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        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün görevini bıraktığını açıklayan teknik direktörü Şota Arveladze, "Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:10
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        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a 5-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün görevini bıraktığını açıklayan teknik direktörü Şota Arveladze, "Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." dedi.

        Şota Arveladze, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maalesef golden sonraki dakikalarda daha fazla bir şeyler yine yaratabilirdik. Hiç beklemediğim bir şekilde çok geri kaçtık." ifadesini kullandı.

        Şota, iyi veya kötü maçlarda takım savunmasını daha yukarda tutmaya çalıştıklarını da anlatarak, "Kaç hafta geçti bugün inanılmaz geri indik, inanılmaz. İlk yarının son 20 dakikası kendi ceza sahamızdan çıkamadık, topla da baskı yapamadık. Doğal olarak belki şanssızlık da olabilir. İki tane kendi kalemize gol attık bundan dolayı. Çok ağır bir mağlubiyet. Çok zor ve çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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