Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 5-1

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Murat Temel

TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe - Meunier (Dk. 86 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 65 Enis Destan), Bardhi (Dk. 79 Fernandez), Visca (Dk. 86 Fountas), Trezeguet, Pepe (Dk. 80 Umut Bozok)

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan (Dk. 46 Emir Tintiş), Feghouli (Dk. 59 Paoletti), Kourbelis, Emre Mor (Dk. 75 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 81 Bertolacci), Can Keleş, Markao (Dk. 60 Lasagna)

GOLLER: Dk. 32 Bardhi, Dk. 64 Biraschi (Kendi kalesine), Dk. 70 Trezeguet, Dk. 76 Pepe, Dk. 90+3 Umut Bozok (Trabzonspor) - Dk. 14 Markao (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Koray Günter, Levent Mercan, Paoletti (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü evinde 5-1 yendi.

14’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Can Keleş'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Markao’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

32’inci dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Trabzonspor’da Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bardhi’nin doğrudan kaleye gönderdiği top savunmada Biraschi'ye çarparak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

64’üncü dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altı pas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

70'inci dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Trabzonspor’da Pepe'nin pasında topla buluşan Trezeguet'in yerden vuruşunda top filelerle buluştu: 3-1.

76’ncı dakikada Trabzonspor, bir gol daha buldu. Trezeguet'in pasında, altı pas içinde topla buluşan Pepe’nin, dokunarak kaleye gönderdiği topa ağlara gitti: 4-1.

90+3’üncü dakikada Trabzonspor’da Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok’u sert şutunda top filelere gitti: 5-1.

Karşılaşma Trabzonspor’un 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.