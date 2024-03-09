Cem Yılmaz, acılı gününde Zafer Algöz'ü yalnız bırakmadı
Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki annesi Güner Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmadı
Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ün cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
YOĞUN BAKIMDAYDI
Zafer Algöz - Güner Algöz
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını dün kaybeden Güner Algöz için Koca Camii'de ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.
YAKIN ARKADAŞLARI YANINDAYDI
Güner Algöz'ün cenazesine oğlu Zafer Algöz'ün yanı sıra Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Güner Alagöz'ün cenazesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığında defnedildi. Algöz'ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.