Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan lösante açıklaması

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan lösante açıklaması

        Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te ziyarette bulundu. Bakan Koca bir vatandaşın "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca seçim çalışmaları kapsamında Pendik’te ziyarette bulundu.

        Ak Parti seçim stantında yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Koca, diğer siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyaret etti. Bir siyasi parti stantında yöneltilen Lösante sorusuna Bakan Koca şu cevabı verdi;

        Sayın Bakanım bir soru sorabilir miyim? LÖSEV ile ilgili. LÖSANTE’ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?

        Ben hemen bir cümle ile söyleyeyim.

        Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız.

        Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler!

        Kesinlikle.

        Nokta!

        Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır.

        Sizi de istismar etmesinler.

        Buradan herkese duyurarak söylüyorum.

        Diyorum ki; lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. hekim istihdamından sonuna kadar ama kadın doğum gibi, ortopedi gibi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettikleri hizmetlerinin önünü açmasınlar.

        Nokta!

        Son günlerde yeniden tartışma konusu olan LÖSANTE ile ilgili talepleri gazeteci Uğur Dündar da dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahrettin Koca
        #LÖSANTE
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro