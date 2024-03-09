Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Rohden, Can Keleş, Markao
Goller: Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 32 Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)
TRABZON
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