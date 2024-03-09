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        Haberler Gündem Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!

        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!

        İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binadaki demirler kavgaya neden oldu. Kentsel dönüşüm için boşaltılan dairelere ihale yolu ile gelen hurdacılar, belirlenen binadaki hurdaları toplamaya başladı. Hurdacıların bu binalar dışında başka bir binaya girdiğini gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:25
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        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
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        Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binadaki demirleri toplayan hurdacılar ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada hurdacılar binadan sokağa attıkları eşyaları yaktı. İtfaiye ekipleri yanan eşyaları söndürürken, kavga eden mahalle sakinleri ile hurdacılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olay, saat 18.00 sıralarında İsme Paşa Mahallesi Tophane Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için boşaltılan dairelere ihale yolu ile gelen hurdacılar, belirlenen binadaki hurdaları toplamaya başladı.

        Fotoğraf: DHA

        HURDACILAR BAŞKA BİNALARA GİRİNCE KAVGA ÇIKTI

        Hurdacıların bu binalar dışında başka bir binaya girdiğini gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine mahalle sakinleri ile hurdacılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında binada bulunan hurdacılar, bina içerisinde bulunan bazı eşyaları sokağa atmaya başladı.

        Fotoğraf: DHA

        Hurdacılar daha sonra sokak üzerine attıkları eşyaları yaktı, mahalle sakinleri ise polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eşyalara müdahale ederken, polis kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

        Fotoğraf: DHA

        Mahalle sakini Çetin Kurtuluş, "Belediye ihaleye vermiş boşalan evleri. İhale sahibi de ihaleyi başka hurdacılara vermiş. Bir baktık ki hurdacılar evin içini boşaltmışlar. Evin içini boşaltmakla kalmayıp karşı binaya da giriyorlar. Bu sefer karşı binaya giren hurdacılar ile mahallenin gençleri bir birine girdi, her yer yıkıldı böyle işte. Eşyaları yukarıdan aşağıya attılar, söküp topladılar. Geldiğimizde her şey bitmişti, evin içini komple boşaltmışlardı" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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