Birce Akalay - Hakan Kurtaş aşkının ilk fotoğrafı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İkilinin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları yorumlar ise bu iddiaları güçlendirmişti. Akalay, gündem olan ilişkisi hakkında uzun süre sessiz kalmıştı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Bebekte ilk kez objektiflere yansıdı. Kurtaş, sevgilisi Akalay’ın omzuna elini atarken Akalay da bir elinde köpeği ve uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin; "Beraber ilk fotoğraflarınız" demesine Akalay; “Başka zaman başka yerde konuşuruz, sokakta konuşmayalım teşekkürler” diyerek yürüyüşlerine devam etti.