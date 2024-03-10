RUSYA SEÇİMLERİNDE KİMLER OY VEREBİLİR?

Cezai mahkumiyet nedeniyle cezaevinde bulunmayan 18 yaşın üzerindeki her Rus vatandaşı oy kullanabilir. Merkezi Seçim Komisyonu, Rusya'da ve Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde 112,3 milyon seçmen bulunduğunu ve 1,9 milyon seçmenin de yurt dışında yaşadığını bildirdi.

Rusya'nın 2018 başkanlık seçimlerinde katılım yüzde 67,5 olmasına rağmen gözlemciler, oy verme işlemlerinde bazı ihlallerin olduğunu bildirmişti. 2021 parlamento seçimlerinde ise katılım yüzde 51,7 oldu.