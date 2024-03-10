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        Haberler Spor Futbol İntihar iddiaları doğru mu? Dani Alves'in kardeşinden açıklama! - Futbol Haberleri

        İntihar iddiaları doğru mu? Dani Alves'in kardeşinden açıklama!

        Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun kardeşinden intihar iddialarına yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:04
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        Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in, cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.

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        Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Alves'in hayatını kaybettiğini yazdı.

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        KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

        Brezilyalı futbolcunun hapishanede hayatına son verdiği iddiaları üzerine kardeşi Ney Alves bir açıklama yaptı ve söylenenlerin asılsız olduğu belirtti.

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        "SİZİN AİLENİZ YOK MU?"

        Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Dani Alves'in kardeşi Ney Alves, "O zaten hapiste, mahkum edildi. Bu yeterli değil mi? Şimdiki delilik şu, onun ölmesini istiyorlar. Ne kadar zalimce! Babam 70 yaşın üzerinde, annem 60 yaşını geçti. Sizin aileniz yok mu? Bunu yaymaya devam ediyorlar. Tanrı size merhamet etsin" sözlerini sarf etti.

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        NE OLMUŞTU?

        Barselona İl Mahkemesi, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Alves'i, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin euro para cezasına çarptırdı.

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        İspanya’daki yasal prosedür gereği mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.

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        Barselona kentindeki bir eğlence merkezinin tuvaletinde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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        İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

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        Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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