Oscar'ı kim alır?

EN İYİ FİLM



Siz bakmayın, son 15 yılda Oscar gecesinin ABD’deki televizyon reytinglerinin düşmesine, film kategorisindeki rekabet, meraklıları için hep heyecan vericiydi. Her zaman öne çıkan bir film vardı ama ‘Oppenheimer’ kadar rakipsiz favori bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kuşkusuz, ‘The Artist’ (2011), ’12 Yıllık Esaret’ (2013) ve ‘Nomadland’ (2020) de kesin favori olarak katılmışlardı ödül gecesine. Ama pandemi dönemindeki ‘Nomadland’ hariç diğer ikisinin sürpriz yapması beklenen rakipleri vardı en azından ve Oscar gecelerinin tadı hep bu rekabetti. Mesela ‘Yeşil Rehber’in ‘Roma’yı, ‘Spotlight’ın ‘Diriliş’i, ‘Ay Işığı’nın ‘La La Land’i geçeceğini tahmin eden kişilerin sayısı az değildi. Son iki yılın kazananları ‘CODA’ ve ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ da ödül gecesine tek favori olarak katılmadılar. ‘Oppenheimer’ ise şu an tek favori. Eğer kaybederse Oscar tarihinin en büyük sürprizlerinden biri yaşanır. ‘Bu mucizeyi hangi film gerçekleştirir?’ derseniz, tahmincilerin zihnini en çok meşgul eden sorunun bu olduğunu, ‘Geride Kalanlar (The Holdovers), ‘American Fiction’, ‘Bir Düşüşün Anatomisi’ (Anatomie d’une chute) ve ‘Zavallılar’ (Poor Things) arasında kesin karar verilemediğini söylemek dahi bu yıla özgü durumu ortaya koyuyor aslında. ‘Dolunay Katilleri’ (Killers of the Flower Moon), ‘Barbie’, ‘Başka Bir Hayatta’ (Past Lives), ‘İlgi Alanı’ (The Zone of Interest) ve ‘Maestro’ya ise şans veren pek yok. Öte yandan, ‘Oppenheimer’, ödül sezonundaki tüm ödülleri silip süpürmeseydi dahi yine gecenin favorilerinden biri olarak gösterilecekti. Çünkü gişelerde gösterdiği büyük başarı bir yana, kuşkusuz yılın en iyi Amerikan filmlerinden biri. Akademi’ye yeni katılan ve her koşulda ‘art house’ tercih eden yeni üye profilinin favori filminin ‘Oppenheimer’ olmadığı belli ama söz konusu ‘profil’in 2017’de Oscar kazanan ‘Ay Işığı’ (Moonlight) gibi üstünde anlaşabileceği ikinci bir filmden söz etmek çok zor. Hangi film kazanır? ‘Oppenheimer’