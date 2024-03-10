Trabzon'da öğrenciler ve bando takımından oluşan 100 kişilik ekip konser verecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile Akçaabat Güzel Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Öğretmen Osman Öksüz önderliğinde iki haftadır provalarını sürdüren müzik bölümü öğrencileri ve 15 kişilik bando takımı, 12 Mart Salı günü okulun salonunda, 10. Yıl, Plevne, 100. Yıl ve İstiklal Marşı'nın da yer aldığı marşların yanı sıra çeşitli türküleri seslendirecek.

Öksüz, AA muhabirine, uzun zamandır öğrencileri ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın bir arada sahne alacağı bir konser hayal ettiğini söyledi.

İlk hayalinin 12 Mart'ta gerçekleşeceğini belirten Öksüz, "İnşallah bir sonrakini de Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile yapacağız. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 100 kişilik ekiple sahnede olacağız. Böylece Cumhuriyet'imizin 100'ncü yılını bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımızla birlikte coşkulu bir şekilde kutlamayı planlıyoruz." dedi.

Öksüz, uzun olmayan ama coşkulu bir repertuvar hazırladıklarını anlatarak, "12 Mart ülkemiz için önemli ve hemen peşinden 18 Mart geliyor. İstiklal Marşı'nın ülkemizdeki milli kimliğinin geleceğe aktarılması adına güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Sezgin Erkol ise Türkiye için önemli bir günde öğrencilerinin de hazırlık yaptığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Orkestraya kemanıyla eşlik eden öğrencilerden Didenaz Albayrak, ilk defa bu kadar büyük bir ekibin içerisinde bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"O yüzden heyecan verici bir program olacağını düşünüyorum. Umarım konserde de çaldıklarımızı güzel bir şekilde davetlilere aktarabiliriz. Milli marşımız bizim için çok önemli. Bütün ülkeler arasında en çok bizim marşımızın bilindiğini düşünüyorum. Bu ülkenin kız çocuklarından biri olduğum için gurur duyuyorum."

Öğrencilerden Turhan Eymen Birinci de Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nda yer alan babasıyla aynı sahneyi paylaşmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.