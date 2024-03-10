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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalada? İşte İsmail Kartal'ın 11'i! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalada? İşte İsmail Kartal'ın 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden Pendikspor ise Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:18
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

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        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        3

        Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

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        Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.

        5

        Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden Pendikspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor.

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        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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        4 İSİM KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

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        PENDİKSPOR İLE LİGDE İKİNCİ RANDEVU

        Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

        9

        İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

        10

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ:

        11

        Livakovic

        12

        Ferdi Kadıoğlu

        13

        Jayden Oosterwolde

        14

        Djiku

        15

        Mert Müldür

        16

        Rade Krunic

        17

        Fred

        18

        Sebastian Szymanski

        19

        Cengiz Ünder

        20

        Dusan Tadic

        21

        Edin Dzeko

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