Gülben Ergen, photoshop kullanılmamış fotoğraflarıyla gündemde

Gülben Ergen, hata kurbanı...

Gülben Ergen'in sahne programından fotoğraflar servis edildi. Ergen'in kırmızı ve mavi kıyafetli fotoğraflarından oluşan 20'ye yakın fotoğraflar arasında ikisi bir hayli dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKTİ

Zira; o iki fotoğrafa photoshop uygulanmamıştı. Gülben Ergen, diğer bütün fotoğraflara photoshoplu fotoğraflarının yanında photoshopsuz olanlarını da servis edilmesinin kurbanı oldu.

Bu durum, Ergen'i gündeme getirdi.