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        Haberler Magazin Gülben Ergen, photoshop kullanılmamış fotoğraflarıyla gündemde - Magazin haberleri

        Gülben Ergen, photoshop kullanılmamış fotoğraflarıyla gündemde

        Gülben Ergen, yanlışlıkla photoshopsuz ve photoshoplu fotoğraflarının bir arada servis edilmesinin kurbanı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:09
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        Gülben Ergen, hata kurbanı...

        ARADAKİ FARK, FARK EDİLDİ

        Gülben Ergen'in sahne programından fotoğraflar servis edildi. Ergen'in kırmızı ve mavi kıyafetli fotoğraflarından oluşan 20'ye yakın fotoğraflar arasında ikisi bir hayli dikkat çekti.

        DİKKAT ÇEKTİ

        Zira; o iki fotoğrafa photoshop uygulanmamıştı. Gülben Ergen, diğer bütün fotoğraflara photoshoplu fotoğraflarının yanında photoshopsuz olanlarını da servis edilmesinin kurbanı oldu.

        Bu durum, Ergen'i gündeme getirdi.

        HAYVANSAL GIDALAR TÜKETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

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        Gülben Ergen'in verdiği kilolarla dikkat çektiği belirtilirken; “Uzun süredir hayvansal gıda tüketmiyorum. Diyet yapmıyorum, artık sadece sebze ve meyveyle besleniyorum” sözlerine yer verildi.

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