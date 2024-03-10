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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durum: Meteoroloji'den çığ, kar ve sağanak yağış uyarısı! - Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den çığ uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve sağanak yağmur bekleniyor. Yapılan uyarıda da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunması nedeniyle tedbirli olunması gerektiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:23
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        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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        Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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