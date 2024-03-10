Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 13° Ankara Kısmen Güneşli 11° İzmir Güneşli 17° Antalya Güneşli 20° Trabzon Kısmen Güneşli 8° Bursa Güneşli 13° Adana Güneşli 21° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 13° Gaziantep Kısmen Güneşli 14° Ağrı Karlı 4° Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.