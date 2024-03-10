İstanbul 1990’lı yıllarda inanılmaz cinayet vakalarına ev sahipliği yaptı. O yıllarda cinayetler dışında, organize suç çeteleri ve uyuşturucu mafya çetelerinin amansız çatışmaları manşetlerden düşmedi. Tüm bu olaylara bakan birim de Gayrettepe’nin en ağır kısmı olan cinayet masasıydı. O dönem organize şube müdürlüğü, kayıplar büro gibi birçok birim yoktu. Ve bu ağır suç diye tanımlanan olayların çoğuna cinayet masası bakıyordu. Teknoloji ve DNA olayının henüz gelişmediği dönemde sokak polisliğinin çalışma yöntemi, suç çetelerine ağır darbeler indiriyordu. O dönem yapılan bu çalışmalar sayesinde Gayrettepe’deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, “En yüksek tepe Gayrettepe” diye nam salmıştı. İşte İstanbul’da olay içinde olayların yaşandığı önemli bir vakanın başlangıcı 1991 yılında başlıyordu.

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ÇATIŞMA İHBARI

Tarih 1991 yılının son aylarını gösteriyordu. İstanbul Emniyetinin telsizleri pek susmuyordu. Ekipler olaydan olaya gidiyordu. En yoğun birimlerden biri de Gayrettepe’nin en üst katında bulunan cinayet masasıydı. Akşam saatlerinde yoğun bir telsiz muhaberesi başladı. Haber merkezi cinayet masasından 45 28 ve 45 23 adlı iki ayrı ekibi anons ederek çok acil Büyükçekmece’de verilen bir adrese geçilmesini istedi. Gelen ihbara göre bir çatışma yaşanmıştı ve birçok can kaybı vardı.

Emekli polis memuru Halit Doğan 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 45 28 kodlu cinayet masasının ekibi Halit Doğan’ın ekibiydi. 45 23 kodlu ekip ise Ahmet Gençosmanoğlu’nun ekibiydi. Olay önemli olduğu için haber merkezi iki tecrübeli ekibi olay yerine göndermişti. Olay yerine giden cinayet masası ekipleri, tüyler ürperten manzarayla karşılaştı. Bir silahlı saldırı düzenlenmişti ve bu saldırıda kafe sahibi iki kardeş ve iki çocukları öldürülmüştü. SALDIRGAN KISA SÜREDE BELİRLENDİ O dönem 45 28 kodlu ekip şefi olan cinayet uzmanı Halit Doğan, o günü şöyle anlattı: “Olay yerinde çatışmadan ziyade saldırıya uğrayan 4 kişi vardı. Kim neden saldırmıştı? Bunun cevabını aslında kısa bir süre sonra bulduk. Olayı gerçekleştiren kafenin diğer ortağıydı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine cinayetin işlendiği görülüyordu. Katilin profili tehlikeli bir profildi. Adamları olan bir suç örgütü gibi biriydi.” REKLAM ÇOK İYİ KAÇIYORDU Saldırı kalaşnikofla yapılmıştı. Bu çatışma da İstanbul’un yeraltı dünyasını ilgilendiren bir olaydı. Kısa sürede olayın kim tarafından yapıldığını çözen ekipler, saldırganı yakalamak için uzun takipli bir çalışma yapacaklarını hiç düşünmemişlerdi. Özellikle bu takibi yaparken rastlayacakları yeni olayları da hesaba katmamışlardı. Emekli cinayet uzmanı Halit Doğan çalışmaya başladıklarını söyleyerek “Tabi önce bu kişinin kalabileceği yerleri bastık. Ama bastığımız her yerde bu kişiyi bulamıyorduk. Belli ki çok iyi saklanıyordu. Bu durumda bizim de ona göre çalışma yapmamız gerekiyordu. Ve diğer ekip arkadaşımız Ahmet Gençosmanoğlu ile amansız bir takip başlattık” dedi. İZLER KÜÇÜKÇEKMECE’YE GÖTÜRDÜ Halit Doğan ve Ahmet Gençosmanoğlu bir yandan bu çalışmayı yaparken, İstanbul’da yaşanan ve nöbetlerine denk gelen cinayet vakalarına da bakıyorlardı. Kaçan katil zanlısının tüm akrabaları ve çevresi yakın takibe alınmıştı. Ufak bir iz, 4 kişiyi öldürmek suçundan aranan katili yakalayacaktı. Takibe alınan kişiler, iki deneyimli dedektifi Küçükçekmece’ye kadar götürdü.

“HALI SAHADA MAÇ YOKTU, DURUM ŞÜPHELİYDİ” Küçükçekmece’de 4 kişinin katilini aramaya başladıklarını belirten Doğan şöyle devam etti: “Biz birilerini takip etmeye başlamıştık. Bunların bizi katile götüreceğini düşünüyorduk. Bu kişilerin Küçükçekmece’de bir halı sahaya girdiklerini gördük. Halı sahada maç yapılmıyordu. E bunlarda maç yapmadılar. Orada şüpheli bir durum vardı. Acaba dedik aradığımız adam halı sahanın tesislerinde mi saklanıyor. Gözlem altına almaya başladık. Bu sırada takip ettiğimiz kişilerin arabaya bir şey taşıdığını gördük." REKLAM YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU Şüpheli durum üzerine operasyon yapma kararı aldıklarını söyleyen Doğan, detayları şöyle anlattı: “Bir şeyler oluyordu. Biz iki ekiple baskın yaptık. Baskında o taşınan malzeme uyuşturucu çıktı. Çok miktarda uyuşturucu yakaladık. Hemen haber merkezine haber verdik. Bu kişiler gözaltına alındı. Biz aradığımız şüpheliye ulaşamadık. Ve takibimize çalışmamıza devam etmeye başladık." ŞOFÖR VE PATRONU KAYIP Cinayet masasının iki önemli ekibi yeniden çalışmaya koyulmuştu. Gerçekten katil zanlısı çok iyi saklanıyordu. Teknolojinin gelişmediği bir dönemde, sokak çalışmalarıyla iz bulmak gerçekten emek sarf edilen bir durumdu. Ve iki ekip de bunu yapıyordu. Doğan, çalışmalar yaparken bir haber daha aldıklarını belirterek “Bir iş insanı ile şoförünün kayıp olduğu şikayeti yapıldı. Bu kişilere baktığımızda, kayboldukları tarihleri ilginçti. Biz o yüklü miktarda uyuşturucuyu aldıktan kısa bir süre sonra bu iş insanı şoförüyle kaybolmuştu.” dedi. İKİ KAYIP DA ARANMAYA BAŞLANDI Bu iki kayıp insanın ele geçirdikleri uyuşturucu ile ilgili olabileceğini düşündüğünü söyleyen cinayet uzmanı Doğan, şöyle devam etti: “Kesinlikle bu kayıplar uyuşturucu işiyle bağlantılıydı. Bir yandan bu iki kayıp insanı aramaya başladık. Bir yandan 4 kişiyi öldüren katil zanlısını ararken, dosyamıza bu iki kayıp da eklendi. Bize göre bu iki kayıp kişi öldürülmüştü. En son kimle nerede görüşmüşlerdi. Onları tespit etmemiz lazımdı.” REKLAM BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ ŞÜPHELİ KİŞİLER Kayıp iş insanı ve şoförünün de profili çıkarıldı. Tabi ki hedefte olan iş insanıydı. İş insanın kimlerle bağlantısı ve ilişkileri vardı? Tüm bunlar incelenmeye başlandı. Bu sırada Büyükçekmece’de bir konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı. Tüm ilçe emniyet birimlerinde olan gözaltıları da takip ettiklerini belirten Doğan “Büyükçekmece’de gözaltına alınan kişiler dikkatimizi çekti. Büyükçekmece olaya yakın bir bölgeydi. O yüzden o ilçeyi yakın takibe almıştık. Gözaltına alınan bu kişiler dikkatimizi çekti. Onları sorgulamaya karar verdik. Çünkü bunların o kayıp kişilerle bağlantısı olabilir diye düşündük” şeklinde konuştu. ŞOKE EDEN İTİRAF O dönemler, şüphelilerin ilçe emniyetindeki sorguları ile Gayrettepe’deki cinayet masasında sorgulanmaları arasında dağlar kadar fark vardı. Çünkü Gayrettepe cinayet masası şüphelilerin korkulu rüyası olmuştu. Doğan, şüpheli kişileri alıp Gayrettepe’ye getirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Bu isimlerin kayıp kişilerle bağlantılı olduğunu düşünüyorduk. Çünkü bir bağ bulmuştuk. O dönemler kamera veya teknik takip sistemi yoktu. Kendi sorgu tekniğimiz vardı. Bunları cinayet masasında sorguladık ve kısa bir süre sonra şoke eden itiraflarda bulundular” ifadelerini kullandı.