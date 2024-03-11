Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisinde!
96. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine koştu. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı
Hollywood dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Oscar, partisiz olmaz. Her yıl Oscar'dan hemen sonra düzenlenen Vanity Fair partisi, yine sektörün büyük yıldızlarını ağırladı. Peki partide hangi ünlü nasıl kıyafet tercih etti? İşte California'daki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceden görüntüler...
Kendall Jenner
Kim Kardashian
Emily Ratajkowski
Irina Shayk
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Diane Kruger
Jessica Alba
Jennifer Coolidge
Sofía Vergara
Margot Robbie
Meg Ryan
Kylie Minogue
Olivia Wilde
Kylie Jenner
Kylie Jenner
Kim Kardashian
Kim Kardashian
Salma Hayek
Salma Hayek ve François-Henri Pinault
Madelyn Cline
Jessica Biel
Charlize Theron
Carolyn Murphy
Heidi Klum
Anya Taylor-Joy
Demi Moore
Jennifer Lawrence
Emily Blunt
Lindsay Lohan