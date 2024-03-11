Hollywood dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Oscar, partisiz olmaz. Her yıl Oscar'dan hemen sonra düzenlenen Vanity Fair partisi, yine sektörün büyük yıldızlarını ağırladı. Peki partide hangi ünlü nasıl kıyafet tercih etti? İşte California'daki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceden görüntüler...

Kendall Jenner