Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 96. Oscar ödül töreninin ardından Vanity Fair partisinde şıklık yarışı! - Oscar 2024

        Ünlüler Oscar'ın ardından Vanity Fair'in partisinde!

        96. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de pek çok ismi ağırladı. Törenin sona ermesinin hemen ardından dünyaca ünlü isimler Vanity Fair'in düzenlediği Oscar partisine koştu. Oscar'daki kırmızı halı seremonisinin aksine daha dikkat çekici kostümlerin giyildiği parti sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hollywood dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Oscar, partisiz olmaz. Her yıl Oscar'dan hemen sonra düzenlenen Vanity Fair partisi, yine sektörün büyük yıldızlarını ağırladı. Peki partide hangi ünlü nasıl kıyafet tercih etti? İşte California'daki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceden görüntüler...

        Kendall Jenner

        2

        Kim Kardashian

        3

        Emily Ratajkowski

        4

        Irina Shayk

        5

        Sydney Sweeney

        6

        Sydney Sweeney

        7

        Diane Kruger

        8

        Jessica Alba

        9

        Jennifer Coolidge

        10

        Sofía Vergara

        11

        Margot Robbie

        12

        Meg Ryan

        13

        Kylie Minogue

        14

        Olivia Wilde

        15

        Kylie Jenner

        16

        Kylie Jenner

        17

        Kim Kardashian

        18

        Kim Kardashian

        19

        Salma Hayek

        20

        Salma Hayek ve François-Henri Pinault

        21

        Madelyn Cline

        22

        Jessica Biel

        23

        Charlize Theron

        24

        Carolyn Murphy

        25

        Heidi Klum

        26

        Anya Taylor-Joy

        27

        Demi Moore

        28

        Jennifer Lawrence

        29

        Emily Blunt

        30

        Lindsay Lohan

        31

        Paris Hilton

        32

        Rosie Huntington-Whiteley

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #Oscar Partisi
        #oscar
        #Vanity Fair Oscar Partisi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!