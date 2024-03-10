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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:07 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:07
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde Allah'a şükrettiğini belirtti.

        Ramazanın, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı bir ay olduğuna işaret eden Yıldırım, "Ramazan, İslam'ın beş şartından olan oruç ibadetimizi ifa ettiğimiz, bununla beraber yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın zirvesine ulaştığı bir iklimdir." ifadesini kullandı.

        Yıldırım, özellikle bu mübarek iklimde fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesizlerin, şehitlerin emaneti kıymetli şehit ailelerini ve kahraman gazileri, anne, babaları ve büyükleri ihmal etmemeye daha çok özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu müstesna günleri fırsat bilmeli, hoşgörü ve barış içerisinde, kaynağı Müslümanlık olan tüm güzellikleri hayatımızda tezahür ettirmeliyiz. Bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve mutluluğu eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını, ayrıca Filistin başta olmak üzere zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile yüce milletimizin, bütün İslam aleminin ve değerli Trabzonlu hemşehrilerimizin mübarek ramazan ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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