Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!

Uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun şoförü son anda kurtuldu!
İstanbul Sultangazi'de bir hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı. Korku dolu anlarda şoför son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi
Sultangazi’de hafriyat kamyonu hafriyat döktüğü sırada kayarak uçurumdan yuvarlandı. Şoför, kamyondan son anda atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalledeki hafriyat döküm sahasına gelen kamyon, hafriyat döktüğü sırada kaymaya başladı. Durumu fark eden şoför yardım çağırdı.
SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
Bunun üzerine hafriyat kamyonu halatla iş makinesine bağlandı.Halat yardımıyla kaydığı alandan kurtarılmaya çalışılan kamyon yukarı çekilirken halat bir anda koptu. Halatın kopmasıyla hafriyat kamyonu uçurumdan kaymaya başladı.Şoför kamyondan son anda atlayarak kurtulurken, bir süre kayan kamyon takla atarak uçurumdan yuvarlandı. Kamyonun halatın kopmasıyla uçurumdan kayması ve şoförün kamyondan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Görüntülerde hafriyat kamyonunun iş makinesiyle kaydığı yerden yukarı çekildiği ve halatın kopmasıyla kamyonun uçurumdan aşağı yuvarlandığı anlar görülüyor.
Şoförün kamyondan atlayarak uçuruma düşmekten son anda kurtulduğu anlar da cep telefonu kamerasına yansıyor. Görüntülerde kamyonun takla atarak uçurumdan yuvarlandığı da görülüyor.