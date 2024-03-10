Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Metro ve raylı sistem seferberliğimize hız kesmeden devam ediyoruz.

-5 yıl bitti İBB kaç metro yaptı? Yalandan başka bildiği bir şey yok. Rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor.

-Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık oldun demek lazım. Yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneği. Hattımız metrobüs, deniz otobüsleri ile entegre olacak. Şu anki belediye acaba kaç tane metro yaptı. Yapmaz yapamaz da. Sadece yalan. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bütün metro hatlarını yapan yine bizim belediyelerimiz. Kadir bey ile devam eden ve ondan sonra devam eden Mevlüt bey ile devam eden süreç. Bizden sonra hiçbir şey yok. Bu metro ile İstanbul'un hayatı daha da kolaylaşacak. Çam ve Sakura hastanesinin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, şunu da ben yaptım de.

GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

-Günlük 1 milyon yolcu kapasiteli metro hattının devreye girmesiyle İstanbulluların hayatı daha da kolaylaşacak. Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor.

-Yapım aşamasındaki 2 metro hattımız daha var. biri 31.5 km, diğeri 4.5 km'lik bu projelerimizi tamamlayıp şehrimize sunacağız. İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 km'yi bulacak böylece. Bu hattımızın sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

-İstanbul bizim için aşktır, tutkudur. Türkiye'nin en büyük hazinesidir. İstanbul'a eser kazandırmak bizim için şereftir, onurdur, bahtiyarlıktır. Biz bu şehri fiziki güzelliği ile değil, tarihi ile kültürü ile, insanı ile de seviyoruz. O eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız.

-İstanbul adanmışlık gerektirir. Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak kayağa git. İstanbul'u sel almış o nerede? Bunun için her fırsatta 'sadece İstanbul' diyoruz. İstanbul'a hizmet etmenin ne kadar büyük sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekiyoruz.

-Trafik sorundan öte zulüm haline geldi. trafik sıkışıklığı günün her saatinde sıradan hale geldi Vakti zamanında CHP'nin takoz siyasetine rağmen Marmara'yı, Kuzey Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim'i yapmasak bugün durum daha kötü olurdu.

-Bunlara kalsa Çanakkale Köprüsü'ne ne gerek varsa diyorlardı. CHP'nin önümüze çıkardığı engelleri İstanbullu kardeşlerim çok iyi hatırlıyor. Biz sorunlara yoğunlaşarak İstanbul'un daha fazla kan kaybetmesinin önüne geçtik. Avrasya Tüneli gayet iyi şekilde işliyor mu? Ne güzel denizin altında işliyor. Marmaray denizin altında işliyor. İstanbul'u fetret döneminden kurtarmak için önümüzde fırsat var. 31 Mart'ın İstanbul'un kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor.

Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.