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        Haberler Dünya 96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze ve ateşkes çağrıları

        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze ve ateşkes çağrıları

        ABD'de bu yıl 96'ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde hem dışarıda gerçekleştirilen Gazze gösterisi, hem de ödül kazanan yönetmen Jonathan Glazer'ın 'Gazze'de işgale tepki' konuşması geceye damga vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:41
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        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
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        ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oppenheimer filmi kadar Gazze'de yaşanan katliamlara tepkiler de dikkati çekti.

        Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı. Amerikan medyasının da yer verdiği Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başlarken, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan ünlü Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi.

        TÖRENE KIRMIZI BROŞLARLA GELDİLER

        Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla gelmesi dikkati çekti.

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        "ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

        Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajını verdi.

        OSCAR ÖDÜLÜ ALAN YÖNETMENDEN GAZZE'YE DESTEK

        "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

        Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları." şeklinde konuştu.

        KIMMEL'DAN TRUMP'A GÖNDERME

        Öte yandan Eski ABD Başkanı Trump'a da törenin sunucusu Jimmy Kimmel'ın mesajı damgasını vurdu.

        Trump'ın kendi sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden "Oscar'da bugüne kadar Jimmy Kimmel'den daha kötü bir sunucu oldu mu? Kimmel'den kurtulup ve onun yerine başka bir tükenmiş ama ucuz ABC 'yeteneği' olan George Slopanopoulos'u koymalıydınız. Sahnedeki herkesin daha büyük, daha güçlü ve daha göz alıcı görünmesini sağlardı. Ayrıca bu gece gerçekten kötü bir programdı. Neden Oscar'ları sadece hak edenlere vermiyorlar? AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAPIN!" mesajını paylaştı.

        Kimmel ise sahnede Trump'a yanıt olarak "Bakalım, TruthSocial'da hangi eski başkanın paylaşım paylaştığını tahmin edebilecek misiniz? Kimse var mı? Yok mu? Peki o zaman, teşekkürler Başkan Trump. İzlediğiniz için teşekkürler, açıkçası şaşırdım. Hala hapis cezanız sona ermedi mi?" diye alay etti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #dünya
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