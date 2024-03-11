ARDA GÜLER manşetlerle! Ancelotti, Arda Güler'in ilk golü için neler söyledi?
Real Madrid, Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madrid'de çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi. Marca gazetesi ise Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak" başlığıyla verdi. İşte tüm detaylar
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı. Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.
Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Milli futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdı, tribünlerden "Arda, Arda" tezahüratı yükseldi.
TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.
La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.
ANCELOTTİ NELER SÖYLEDİ?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madrid'de çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Celta Vigo'yu 4-0 yenen Real Madrid'te, Ancelotti maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.
İSPANYA'DA MANŞETLER
Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak" başlığıyla verdi...
Gazete şu yorumları yaptı:
"Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi."
As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.
ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR
Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, 4-0 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Böylesine muhteşem bir atmosferde gol atmak harikaydı. Çok mutluyum, umarım daha çok gol atarım ve bunun için çok çalışacağım"
"İyi bir maçtı, 4-0'lık galibiyet için tüm takımımı kutluyorum, ilk golümü attığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, şu ana kadar zor bir sezon geçirdim, umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur"
"Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve zor olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, umarım daha iyi şeyler olacak"
"Birebirde kalecinin önündeyken pozisyon kaybettiğini gördüm ve topu sağıma alıp şutumu çektim. Neyse ki gol oldu ve çok mutluyum."