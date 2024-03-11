Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü! Adana'da yürekleri yakan bir cinayet yaşandı. 66 yaşındaki Tamer Evren, uyuşturucu için para isteyen 38 yaşındaki oğlu Hazım Evren'i çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL