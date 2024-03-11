Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakem yorumları! İçeride mi, dışarıda mı?

Soru: 9. dakikada Jayden Oosterwolde'nin Halil Akbunar'a yaptığı müdahalede faul var mı, oyunun devam etmesi doğru karar mı?

Deniz Çoban: Başını sağa sola çeviriyor, faul bile çalmıyor. Sarı kartlık ihlalleri devam ettirdi. Faul olmayan yerde kart verdi. İnanılmaz bir standartsızlık. Şaşırmıyorum. Süper Lig'e çıkması, büyük takımların maçlarında görev alması, FIFA kokartı takması Kadir Sağlam'ın sorunu değil. Kimler o merhalelerde imza attı Kadir Sağlam'ın yükselmesine, bölge sorumlusu kimdi, ben buldum çıkardım diyen kimdi, bugün hala ben çıkardım diyen kim tespit edilecek, onların yetkileri varsa ellerinden yetkileri alınacak.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonun devam ettirilme imkanı yok. Ayağa basma var. Ayağa basmayı kaçırsan elle temas var.

Bahattin Duran: Net bir faul. Oosterwolde kesinlikle sarı kart. Ferdi de vuruyor aslında. Aynı anda iki faul yapılıyor.