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        Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi gol güvencesi Trezeguet

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencesi, Mısırlı oyuncu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet" olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:18
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        Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi gol güvencesi Trezeguet
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencesi, Mısırlı oyuncu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet" olacak.

        Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra hücumdaki başarılı performansıyla öne çıkan Mısırlı oyuncu, 9 golle bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olan Onuachu'nun yokluğunda takımın skor yükünü üstlendi.

        Ligde oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Trezeguet, gol sayısını 8'e çıkardı. Mısırlı oyuncu, bir gol daha atması halinde Afrika Kupası'ndan geç dönen ve sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan Onuachu'yu yakalayacak.

        - Gol attığı maçlarda 6 galibiyet 1 beraberlik aldı

        Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun gol attığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

        Karadeniz ekibi, ligde gol sayısını 8'e yükselterek takımının en golcü ikinci ismi olan Trezeguet'in skor ürettiği maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

        - Gol attığı maçlar

        Trezeguet, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmada 1, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında 2, 3-0 hükmen galip geldikleri İstanbulspor müsabakasında da 1 gol kaydetti.

        Mısırlı oyuncu, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra 2-0'lık skorlarla kazandıkları Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor maçları ile 1-0 galip tamamladıkları Yukatel Adana Demirspor müsabakasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

        Trezeguet, Karadeniz ekibinin 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında da bir kez topu filelere gönderdi.

        - Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımı sırtladı

        Mısırlı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Trabzonspor'un ligdeki kötü gidişatının durdurulmasında önemli rol oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da turun geçilmesine büyük katkı sağladı.

        Milli takımda yer almasından dolayı ligde 6 maça çıkamayan Trezeguet, 2-0 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasıyla forma giymeye başladı. Mısırlı futbolcu, Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalarda attığı gol ile takımına turu getirdi.

        Ligin ikinci yarısına 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili takımda Mısırlı oyuncu, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası ile ligde elde edilen galibiyetlerde önemli rol oynadı.

        - 10 numaralı formayı aldı, gollerini attı

        Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünde gol atmayı başardı.

        Takımdan devre arasında ayrılan Abdülkadir Ömür bu sezon 10 numaralı forma ile skor üretmezken, Trezeguet ise ligde 4 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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