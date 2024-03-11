96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
96'ncı Oscar Ödül Töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel'ın üstlendiği gecenin önemli anlarından biri de kırmızı halı seremonisiydi... Kırmızı halılarda, davetlerde yer aldığı Barbie filmine atıfta bulunarak pembe renkte giyinen Margot Robbie tercihini siyahtan yana kullandı. Jennifer Lawrence ise puantiyeli bir elbise giydi
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 96. Oscar Ödülleri'nin kazananı Oppenheimer filmi oldu. Akadami Ödülleri'nde heykelciği kaldıranlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü. Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Zendaya ve daha pek çok ünlü isim kırmızı halıda bakışları üzerlerine topladı.
Barbie filminin oyuncusu Margor Robbie hayranlarını şaşırtarak siyah renkte Versace imzalı bir kıyafet giydi.
Kırmızı halı tercihleriyle her zaman doğru tercihlerde bulunan Zendaya ise Palmiye ağaçlarıyla süslenmiş pembe detayları bulunan Armani Privé elbise giydi.
Anya Taylor-Joy'un straplez pullu elbisesi Dior'dandı... Gümüş grisi parça, göz kamaştırıcı yaprak şeklinde kanatlarla kaplanmış hacimli bir eteğe sahipti. Bu tasarım Christian Dior'un 1949-1950 Sonbahar/Kış koleksiyonu için tasarladığı ikonik Junon elbisesine bir selam niteliğindeydi. Natalie Portman da geçen yıl Cannes'da benzer bir görünüm tercih etmişti.
Poor Things filmiyle En İyi Oyuncu Oscar'ını kazanan Emma Stone, Louis Vuitton imzalı nane yeşili peplum elbisesiyle kırmızı halıya çıktı. İşte 2024 Oscar kırmızı halısından kareler...
Emily Blunt
Charlize Theron
Margot Robbie
Emma Stone
Bradley Cooper
Hailee Steinfeld
Florence Pugh
Eva Longoria
Billie Eilish
Ryan Gosling
Michelle Yeoh
Ariana Grande
Carey Mulligan
Carey Mulligan
Elsa Pataky ve Chris Hemsworth
Camila Alves
Da'Vine Joy Randolph
Alex Consani
Sandra Huller