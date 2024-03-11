96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 96. Oscar Ödülleri'nin kazananı Oppenheimer filmi oldu. Akadami Ödülleri'nde heykelciği kaldıranlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü. Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Zendaya ve daha pek çok ünlü isim kırmızı halıda bakışları üzerlerine topladı.