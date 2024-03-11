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        Haberler Gündem Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi motosikletiyle dere yatağında kaza yapmış halde ölü bulundu - Güncel haberler

        Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu

        Isparta'da kaybolan üniversite öğrencisi, dere yatağında motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 04:16 Güncelleme: 11.03.2024 - 04:16
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        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
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        Alınan bilgilere göre, kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'dan (20) bir gündür haber alamayan Kahramanmaraş'ta görev yapan polis babası, durumu Isparta Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

        Çalışma yapan ekipler, Göksu'yu Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü buldu.

        Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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