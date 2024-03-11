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        Haberler Ekonomi Para Fitch Türkiye kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek'ten Fitch'in Kredi Notu Değerlendirmesi - Para Haberleri

        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamada kararlıdır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:13
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        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili X hesabından İngilizce bir değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor.

        Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

        - Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.

        - Büyümenin yeniden dengelenme süreci devam ediyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.

        - Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda ilerliyor.

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        - Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

        - Mali dengenin yeniden sağlanması da önemli bir hedefimiz. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.

        Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.

        Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamada kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz.

        Özet olarak eylül ayında açıkladığımız program çalışıyor."

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