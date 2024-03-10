Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü

Kazada yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Remzi Reis yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, şarampole devrildi.

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