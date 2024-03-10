Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Remzi Reis yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Selma Reis'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Selma Reis'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kazada yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan ramazan mesajı
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzon'da öğrenciler ve bando takımından oluşan 100 kişilik ekip konser ve...
        Trabzon'da öğrenciler ve bando takımından oluşan 100 kişilik ekip konser ve...
        Karagümrük'ü farklı geçen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu
        Karagümrük'ü farklı geçen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu
        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından